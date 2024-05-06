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ЕС определяется относительно присутствия на "инаугурации" Путина, топдиломат – против

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 6 мая 2024, 14:57
ЕС определяется относительно присутствия на инаугурации Путина, топдиломат – против
Жозеп Боррель. фото Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей ЕС на церемонии так называемой "инаугурации" руководителя России Владимира Путина.

Источник: представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник, цитирует "Европейская правда"

Детали: Стано отметил, что разосланные Кремлем приглашения на "инаугурацию" Путина, которая пройдет 7 мая, доставлены в представительства стран-членов и ЕС в Москве.

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"Мы сейчас обсуждаем со странами-членами ЕС форму нашего ответа. Мы всегда стремимся иметь скоординированный подход ЕС всюду, где это возможно, во внешней политике... Финальное решение еще не принято", - отметил Стано.

"Но я могу поделиться тем, что верховный представитель Жозеп Боррель против того, чтобы ЕС принимал участие в этом событии в Москве завтра", – заявил спикер.

Что предшествовало: Чехия и Эстония, а также Латвия подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.

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Европарламент ранее принял резолюцию, в которой осудил то, как проходили "перевыборы" Владимира Путина и призвал не считать их легитимными.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" и "Украинская правда" больше не употребляют термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

Темы: ПутинЕС
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