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Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Анастасия ПроцПонедельник, 6 мая 2024, 17:22
Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.

Источник: проекты законов №11235 и №11234 на сайте парламента

Детали: Законопроекты предлагают продлить срок действия военного положения в Украине и общей мобилизации планируют продлить еще на 90 дней.

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Справочно: Это будет уже одиннадцатое голосование ВР за продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Темы: мобилизацияВоенное положениеЗеленский
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