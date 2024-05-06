Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Понедельник, 6 мая 2024, 17:22
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.
Источник: проекты законов №11235 и №11234 на сайте парламента
Детали: Законопроекты предлагают продлить срок действия военного положения в Украине и общей мобилизации планируют продлить еще на 90 дней.
Реклама:
Справочно: Это будет уже одиннадцатое голосование ВР за продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.