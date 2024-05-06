Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

В правительстве Испании заявили, что Украина уже получила ракеты к системам ПВО Patriot, которые ей передали Испания и другие союзники.

Источник: испанский министр обороны Маргарита Роблес во время посещения военных объектов в Сарагосе, где лечатся и проходят подготовку украинские бойцы, сообщают El Mundo и "Европейская правда"

Детали: По словам министра, эти ракеты помогут Украине защищаться от постоянных российских атак.

Реклама:

"Партия ракет к Patriot уже прибыла в Украину. Она прибыла на прошлой неделе. Очевидно, что мы работаем в этом вопросе в координации с нашими союзниками, потому что мы понимаем, что Украина защищает свою целостность, она защищает человеческие жизни", – сказала Роблес.

Она подчеркнула необходимость для стран ЕС сохранять свою приверженность к поддержке украинского народа перед лицом вызова в виде агрессии РФ.

Как известно на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Испания подтвердила намерения отправить Киеву ракеты-перехватчики к зенитно-ракетному комплексу Patriot.

ВИДЕО ДНЯ

Перед этим СМИ сообщили, что Испания отказалась поставить Украине батарею Patriot, но на фоне давления со стороны НАТО и ЕС согласилась передать Киеву ракеты к системам, уже отражающим российские удары в Украине.

Еще раньше Financial Times сообщало, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО относительно предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.