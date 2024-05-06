Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПонедельник, 6 мая 2024, 19:09
Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании
Работа ПВО Patriot. фото: Getty Images

В правительстве Испании заявили, что Украина уже получила ракеты к системам ПВО Patriot, которые ей передали Испания и другие союзники.

Источник: испанский министр обороны Маргарита Роблес во время посещения военных объектов в Сарагосе, где лечатся и проходят подготовку украинские бойцы, сообщают El Mundo и "Европейская правда"

Детали: По словам министра, эти ракеты помогут Украине защищаться от постоянных российских атак.

Реклама:

"Партия ракет к Patriot уже прибыла в Украину. Она прибыла на прошлой неделе. Очевидно, что мы работаем в этом вопросе в координации с нашими союзниками, потому что мы понимаем, что Украина защищает свою целостность, она защищает человеческие жизни", – сказала Роблес.

Она подчеркнула необходимость для стран ЕС сохранять свою приверженность к поддержке украинского народа перед лицом вызова в виде агрессии РФ.

Как известно на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Испания подтвердила намерения отправить Киеву ракеты-перехватчики к зенитно-ракетному комплексу Patriot.

ВИДЕО ДНЯ

Перед этим СМИ сообщили, что Испания отказалась поставить Украине батарею Patriot, но на фоне давления со стороны НАТО и ЕС согласилась передать Киеву ракеты к системам, уже отражающим российские удары в Украине.

Еще раньше Financial Times сообщало, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО относительно предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Темы: PatriotУкраинаИспанияПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
Появились спутниковые снимки с места удара ГУР по скоростному катеру РФ в Крыму
Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Россияне днем нанесли удар по Константиновке в Донецкой области: ранили 4 человека
Зеленский обсудил с премьером Эстонии завершение работы над соглашением по безопасности
Последние новости
08:23
Россияне потеряли еще более 1300 своих военных на фоне наступлений на Харьковщине
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: