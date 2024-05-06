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ГП "Документ" возобновил выдачу готовых документов за рубежом

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникПонедельник, 6 мая 2024, 21:10
ГП Документ возобновил выдачу готовых документов за рубежом
фото - гп "документ"

В зарубежных подразделениях ГП "Документ" в тестовом режиме возобновили выдачу готовых документов, которая приостанавливалась по техническим причинам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы ГП "Документ"

Как указано в сообщении, для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев, выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи.

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Гражданам необходимо иметь SMS о готовности паспорта (полученных после 25 апреля), предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (в т.ч. е-паспорт в приложении "Дія"), пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Напомним, 23 апреля зарубежные подразделения ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов, что объясняли техническими причинами.

В тот же день официально подтвердили информацию о том, что консульские учреждения Украины останавливают предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста.

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Это связано с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", он уже подписан президентом и опубликован.

Темы: МИД
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