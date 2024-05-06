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Reuters: Семь государств ЕС придут на инаугурацию Путина, среди них – Франция

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 6 мая 2024, 22:48
Reuters: Семь государств ЕС придут на инаугурацию Путина, среди них – Франция
Владимир Путин. Фото - getty images

Агентству Reuters стало известно, что семь государств Европейского Союза направят своих представителей на так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая, в том числе Франция, которая будет представлена на уровне посла.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Европейский дипломат на условиях анонимности сообщил агентству, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать "инаугурацию" кремлевского правителя, но остальные семь государств пришлют своих представителей.

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Дипломатический источник в Париже отдельно уточнил Reuters, что "Франция будет представлена своим послом в России".

Источник добавил, что Франция ранее осуждала репрессивные условия, в которых состоялись выборы, а также организацию выборов на оккупированных Россией украинских территориях, которые Париж считает нарушением международного права и Устава ООН.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя. Ряд государств ЕС уже объявили, что не будут присутствовать.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

Темы: ЕСПутинРосcия
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