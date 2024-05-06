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Из-за обстрелов Сумщины ранены три человека, в частности – дети

Татьяна ОлейникПонедельник, 6 мая 2024, 23:58
Из-за обстрелов Сумщины ранены три человека, в частности – дети
Иллюстративное фото - Getty Images

Российская армия 6 мая обстреляла Краснопольскую громаду на Сумщине из артиллерии, ранен мужчина и двое детей.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "В течение дня россияне совершили 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 169 взрывов. Обстрелы подверглись Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Белопольской, Ворожбянской, Краснопольской, Великописаровской, Новослободской, Эсманьской, Зноб-Новгородской.

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"Краснопольская община: враг ударил из артиллерии (17 взрывов). Также был удар БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв) и сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв). В результате одного из артобстрелов ранен местный житель. Также травмированы двое детей (2009 г." .н. и 2010 г.р.".

Детали: В Ворожбянской громаде россияне нанесли удар тремя FPV дронами (3 взрыва) и авиаудар КАБ (2 взрыва).

В Эсманьской громаде зафиксировали обстрелы из миномета (6 взрывов), артиллерии (20 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв).

ВИДЕО ДНЯ

В Середино-Будской громаде россияне избивали из РСЗО (4 взрыва), артиллерии (18 взрывов).

В Новослободской громаде обстреляли из артиллерии (13 взрывов), миномета (1 взрыв) и авиаудар КАБ (3 взрыва).

В Миропольской громаде враг сбросил 2 мины и нанес артиллерийские обстрелы (27 взрывов).

В Хотинской громаде произвел пуск НУРС с вертолета (6 взрывов), обстрелы из РСЗО (4 взрыва), минометов (2 взрыва).

В Белопольской громаде зафиксировали обстрелы из минометов (18 взрывов) и авиаудар КАБ (5 взрывов).

В Великописаревской громаде был артиллерийский обстрел (7 взрывов).

В Зноб-Новгородской громаде россияне сбросили 5 мин на территорию общины.

В Юнаковской громаде враг бил из артиллерии (3 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрелдетивойна
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