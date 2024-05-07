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Израиль начал наносить удары по городу Рафах на юге Сектора Газа

Алена ИвашкивВторник, 7 мая 2024, 01:48
Израиль начал наносить удары по городу Рафах на юге Сектора Газа
Карта: Google maps

В понедельник вечером Израиль начал наносить удары по целям в городе Рафах на юге Сектора Газа.

Источник: Армия обороны Израиля, The Wall Street Journal, Reuters

Детали: Армия обороны Израиля заявила в понедельник вечером, что "проводят целенаправленные удары по объектам террористов ХАМАС в восточном Рафахе".

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Это случилось несколько часов после того, как Израиль предупредил десятки тысяч палестинцев о необходимости эвакуироваться из части города перед наступлением.

Также в понедельник руководство ХАМАС заявило, что группировка приняла условия соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.

В заявлении ХАМАС говорится, что они проинформировали катарских и египетских посредников о своем решении.

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Представитель ХАМАСа сообщил, что группировка согласилась с предложениями, которые включают прекращение огня, восстановление Сектора Газы, возвращение перемещенных лиц и обмен пленными.

Напомним: 

  • В прошлом месяце президент США Джо Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху к операции в секторе Газа и призвал к перемирию.
  • В США на этой неделе повторили, что не видели плана запланированной Израилем операции на город Рафах против ХАМАС, который бы защитил гражданское население, и повторили, что Вашингтон не может поддержать такое наступление.

Темы: Сектор ГазаИзраиль
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