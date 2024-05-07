Израиль начал наносить удары по городу Рафах на юге Сектора Газа
В понедельник вечером Израиль начал наносить удары по целям в городе Рафах на юге Сектора Газа.
Источник: Армия обороны Израиля, The Wall Street Journal, Reuters
Детали: Армия обороны Израиля заявила в понедельник вечером, что "проводят целенаправленные удары по объектам террористов ХАМАС в восточном Рафахе".
Это случилось несколько часов после того, как Израиль предупредил десятки тысяч палестинцев о необходимости эвакуироваться из части города перед наступлением.
Также в понедельник руководство ХАМАС заявило, что группировка приняла условия соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.
В заявлении ХАМАС говорится, что они проинформировали катарских и египетских посредников о своем решении.
Представитель ХАМАСа сообщил, что группировка согласилась с предложениями, которые включают прекращение огня, восстановление Сектора Газы, возвращение перемещенных лиц и обмен пленными.
Напомним:
- В прошлом месяце президент США Джо Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху к операции в секторе Газа и призвал к перемирию.
- В США на этой неделе повторили, что не видели плана запланированной Израилем операции на город Рафах против ХАМАС, который бы защитил гражданское население, и повторили, что Вашингтон не может поддержать такое наступление.