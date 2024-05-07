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В России арестовали солдата США, который приехал на романтическую встречу

Алена ИвашкивВторник, 7 мая 2024, 02:15
В России арестовали солдата США, который приехал на романтическую встречу
Владивосток, фото: kp.ru

На прошлой неделе в России задержали американского солдата, который приехал в российский Владивосток на встречу с женщиной, с которой имел романтические отношения.

Источник: NBCNews со ссылкой на представителя армии США

Детали: По словам четырех американских чиновников, солдат, старший сержант Гордон Блэк, был дислоцирован в Южной Корее и приехал в Россию по собственному желанию, а не по официальным делам.

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Он завершил свою службу и возвращался в США, когда заехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой имел романтические отношения, сообщили чиновники. Они добавили, что он поехал туда без разрешения своего начальства и сейчас находится в следственном изоляторе.

Солдата обвиняют в "краже у женщины", сообщили чиновники. Не сразу было понятно, та ли это та самая женщина, которую он посещал.

Солдат был задержан в четверг, сообщила пресс-секретарь армии США Синтия О. Смит.

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Смит сказала, что солдат был задержан во Владивостоке "по обвинению в уголовном преступлении".

Прямая речь Смит: "Российская Федерация уведомила Государственный департамент США об уголовном задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях. Армия уведомила его семью, а Государственный департамент США оказывает соответствующую консульскую поддержку солдату в России. Учитывая чувствительность этого вопроса, мы не можем предоставить дополнительных деталей на данный момент".

Еще детали: Блэк - один из многих американцев, задержанных в России, среди которых есть и несколько гражданских лиц.

Аресты американцев в России участились, поскольку отношения между двумя странами упали до минимума времен холодной войны.

США обвинили Россию в том, что она нацелилась на американцев и использует их как разменную монету.

Предыстория: 

  • Среди самых известных задержанных граждан США - репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, который был заключен в тюрьму в марте прошлого года, и бывший морской пехотинец Пол Вилан, арестованный в 2018 году. 
  • Правительство США заявило, что и Гершкович, и Уилан были задержаны неправомерно.

Темы: СШАРосcия
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