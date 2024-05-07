После снижения воды Тиса открывает страшные находки: трое утопленников за сутки

В течение дня 6 мая на Закарпатье неподалеку от границы с Румынией из реки Тиса достали тела трех утопленников.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сначала о страшной находке в воде пограничникам отдела "Яблоновка" Мукачевского отряда сообщил местный рыбак. По прибытию на указанное место наряд зафиксировал пребывание в реке тела человека без признаков жизни. Были также вызваны сотрудники Нацполиции и ГСЧС.

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Тело достали из воды. Погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.

Позже в этот же день ниже по течению от границы было обнаружено еще два тела мужчин. Один из них 20-летний житель Сумщины, личность другого пока не установлена.

Ниже - фото чувствительного контента

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фото гпсу

Дословно ГПСУ: "Еще раз призываем всех желающих переплывать Тису не рисковать своей жизнью и здоровьем! Несмотря на снижение уровня воды, река, как и любой другой неизвестный водоем, остается опасной для ее преодоления, особенно в темное время суток, когда жаждущие незаконного обогащения преступные элементы, предлагают своим жертвам ее пересечь".

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