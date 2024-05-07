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"Правильно было бы не посещать": Боррель дал совет государствам ЕС относительно "инаугурации" Путина

Кристина Бондарева, Александр ШумилинВторник, 7 мая 2024, 11:32
Правильно было бы не посещать: Боррель дал совет государствам ЕС относительно инаугурации Путина
Фото: Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что дал странам Евросоюза рекомендацию не отправлять своих представителей на "инаугурацию" главы РФ Владимира Путина.

Источник: слова Борреля на встрече министров иностранных дел в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда"

Детали: Боррель рассказал, что после многих дискуссий с государствами-членами он направил им всем сообщение со своим пониманием того, что "правильно было бы не посещать эту „инаугурацию". "Моим советом было не делать этого. Я думаю, что большинство государств-членов не будут участвовать", - сказал он.

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Боррель вспомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и что выборы в России были ни честными, ни справедливыми.

По его словам, украинцам и многим в мире будет трудно понять, почему в этой ситуации европейские представители будут присутствовать на "инаугурации" в Москве.

"Это было бы четкое противоречие. Мой совет государствам-членам был не посещать, и я надеюсь, что многие из них будут следовать этим указаниям. Но каждое государство-член полностью суверенно в том, чтобы решить – идти или не идти", – добавил Боррель.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в МИД Украины заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя. 

Темы: ПутинРосcияЕвропа
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