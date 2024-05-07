СБУ заявляет о попытке покушения на Зеленского: задержаны двое полковников УГО

Служба безопасности Украины заявляет о срыве планов ФСБ РФ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Двух полковников Управления госохраны разоблачили в государственной измене и пособничестве в совершении теракта.

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Дословно спецслужба: "Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые "сливали" секретную информацию РФ.

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Так, враг активно разрабатывал планы по ликвидации президента Владимира Зеленского. Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить.

Кроме Зеленского враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников".

Детали: Глава СБУ Василий Малюк говорит, что об этой спецоперации по разоблачению вражеских агентов знал ограниченный круг лиц, а ее ход он контролировал лично. По его словам, теракт должен был стать "подарком Путину к инаугурации".

В частности, по данным спецслужбы, ликвидацию Буданова агенты собирались провести перед Пасхой.

План врага был следующий: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должен был находиться топ-разведчик, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

Вооружение для агента обеспечил полковник УГО, который лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ.

Объектом посягательства представители ФСБ РФ определили один из частных домов на территории Киевской области, где якобы должен был находиться украинский высокопоставленный чиновник, отмечают в ОГП.

Однако такие намерения были своевременно разоблачены и задокументированы правоохранительными органами Украины. Таким образом удалось предотвратить завершение преступления, а подозреваемых - задержать.

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Во время обысков по месту их проживания обнаружены вещи и документы с доказательствами преступной деятельности.

Оба задержанных арестованы.