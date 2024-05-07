Погиб защитник Азовстали Назарий "Гренка"
Вторник, 7 мая 2024, 15:26
На войне погиб защитник Мариуполя, "азовец" Назар Гринцевич с позывным "Гренка".
Источник: майор Никита Надточий с позывным Раз-два в соцсетях
Детали: Надточий сообщил, что боец "на щите".
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Гринка три месяца, вместе с собратьями, держал оборону на Азовстали, попал в российский плен и после освобождения вернулся в армию.
После освобождения ребята, которые прошли Мариуполь и "Азов". Его назвали подразделение "Контакт 12", где Гринцевич был командиром взвода оптических наблюдателей.
10 марта Гренке исполнился 21 год.
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