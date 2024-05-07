"Схемы": Заместитель генпрокурора живет в доме, который куплен в 6 раз дешевле рыночной цены

Журналисты "Схем" выяснили, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в 6 раз меньше его рыночной стоимости.

Источник: расследование "Схем" (проект Радио Свобода)

Детали: Сообщается, что в имущественной декларации за 2023 год Вербицкий указал, что с 3 ноября 2023 года арендует дом площадью 155 квадратных метров. По данным журналистов, речь идет о двухэтажном таунхаусе в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве.

Его владельцем является бизнесмен Виктор Павильч из Одесской области, где ранее Вербицкий работал заместителем прокурора области.

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ФОТО: «СХЕМЫ»

"26 октября 2023 года Павильч выдал племяннику Вербицкого Евгению доверенность на представительство интересов, а уже на следующий день, 27 октября, Евгений Вербицкий оформил право собственности на таунхаус вместе с землей на имя Павильча".

Продавцом по договору является Александра Мараховская, интересы которой представляет руководитель компании-основателя "ЗВ Девелопмент" Оксана Яцына. Эта компания отвечает за застройку коттеджного городка "Конек".

На подписании соглашения присутствовал и сам Дмитрий Вербицкий. Об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения коттеджного городка за тот день, которые журналисты получили от источников.

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ФОТО: "СХЕМЫ"

Со ссылкой на договоры купли-продажи расследователи пишут, что сумма сделки составила 2,8 миллиона гривен. Это 2 миллиона гривен за дом и 800 тысяч гривен за землю.

Впрочем, рыночная цена такого таунхауса составляет около 470 тысяч долларов (более 18,5 миллионов гривен), что в шесть раз дороже, чем указанная сумма.

ФОТО: "СХЕМЫ"

Независимый эксперт и консультант по недвижимости Евгений Полунов в комментарии для "Схем" отметил, что если есть значительная разница между стоимостью имущества в договоре и его рыночной ценой, то это может быть маркером схемы оптимизации налогообложения.

Сам Вербицкий на вопрос журналистов о заниженной цене на таунхаус заявил, что знал "только стоимость, которая была указана в договоре".

Также "Схемы" поинтересовались у заместителя генерального прокурора не считает ли он, что покупка его племянником по доверенности недвижимости, которая в шесть раз дешевле рыночной стоимости, является вероятным уклонением от уплаты налогов.

На что Вербицкий ответил, что дом имеет ряд недостатков и требует дополнительных финансовых вложений.

Заместитель генерального прокурора также рассказал, что он выбрал этот район и дом из-за близости к работе и надежного ограждения. Вербицкий уточнил, что ни Павильч, ни его семья не обращались к нему за помощью, которая бы требовала его прокурорских полномочий.

Кроме того, журналисты поинтересовались относительно покупки дома у владельца таунхауса в "Конике" Виктора Павильча. Мужчина заявил, что "семья объединила свои ресурсы для приобретения недвижимости". Также Павильч объяснил низкую цену дома тем, что "принял предложение, которое ему предложили, считая его разумной ценой".

Подробности сделки он отказался рассказывать.

В то же время, журналисты проекта "Схемы" отметили, что начиная с мая 2020 года ГБР расследует уголовное производство относительно незаконного отчуждения земельных участков, которые находились в коммунальной собственности Киева и на которых впоследствии возвели коттеджный городок "Конек". Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Офис генерального прокурора.

Однако сейчас, по данным журналистов, активных действий по этому производству нет, аресты на имущество застройщика сняты. По уголовному делу заместитель генпрокурора отметил, что прокурорский надзор за расследованиями ГБР "не входит в его полномочия".