Около половины из запущенных РФ северокорейских ракет взорвались в воздухе – Костин

Глава Офиса генерального прокурора Украины Андрей Костин сообщил, что почти половина северокорейских ракет, запускаемых Россией в течение зимы 2024 года, не долетели до цели, потому что взорвались в воздухе.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос от информагентства Reuters

Детали: Известно, что Украина уже исследовала обломки 21 из почти 50 ракет.

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Также сообщается, что процент отказов северокорейского оружия оказался высоким.

Прямая речь Костина: "Около половины северокорейских ракет потеряли запрограммированные траектории и разразились в воздухе; в таких случаях обломки не были найдены".

Детали: Костин также сообщил информагентству, что прокуроры будут продолжать расследование использования этих ракет. Кроме того, Офис генпрокурора все еще выясняет, отправил ли Пхеньян инструкторов для наблюдения за запуском баллистических ракет россиянами.