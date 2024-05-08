Россияне запускали по Украине беспилотники и били "скоростными целями"
В ночь на среду около полуночи российские оккупанты запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников. Воздушная тревога была объявлена сначала в северо-восточных областях, затем распространилась на центр страны и продолжалась до самого утра из-за того, что оккупанты устроили еще ракетный удар.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог
Детали: Сначала угроза применения вражеских ударных БпЛА возникла для Запорожской и Днепропетровской областей.
Затем она распространилась на Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области.
В 00.14 военные сообщили о скоростной цели с севера, которая летела через Полтавскую область.
00.37 воздушники обновили информацию о движении БПЛА:
- несколько групп ударных вражеских БпЛА движутся из Курской области через Сумскую область, курсом на юг;
- БпЛА на западе Харьковской области в направлении Полтавской области;
- несколько групп вражеских БпЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный в направлении Полтавщины;
- БпЛА в Запорожье в направлении Днепра.
00.48 угроза применения вражеских ударных БпЛА возникла для Херсонской и Николаевской областей.
1.16 Военные обновили траектории движения БпЛА:
- Несколько групп ударных вражеских БпЛА движутся из Курской области через Сумскую область, курсом на юг предыдущим курсом;
- БпЛА на востоке, северо-востоке и юге Полтавщины в направлении Миргорода;
- БпЛА на северо-западе Днепропетровской области, движутся в направлении Кировоградщины;
- БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный;
- БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс западный;
- Еще несколько новых групп ударных вражеских БпЛА из Курской области на Сумщину, тем же курсом, что и предыдущие.
1.54 в Воздушных силах сообщили, что вражеские БпЛА продолжают движение:
- БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины, с севера;
- БпЛА на Полтавщине в направлении Полтавы, еще группа БпЛА на западе области в направлении Черниговщины/Киевщины;
- БпЛА с Николаевщины, северо-западным курсом, через Кировоградскую область.
2.40 Военные обновили направления движения БпЛА:
- БпЛА с севера Черкасской области в направлении Киевской области;
- БпЛА на западе Кировоградской области в направлении Винницкой области;
- БпЛА на Полтавщине в направлении Днепропетровской области;
- БпЛА из Белгородской области рф, на Харьковщине, курс юго-западный;
- БпЛА на Днепропетровщине в направлении Харьковской области, курс северный;
- БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей курсом на северо-запад;
- БпЛА на севере Запорожской области, курс северо-западный.
В 3.50 ВС обновили направления движения БПЛА:
- БпЛА из Винницкой области зашел в Житомирскую область, курс северный;
- БпЛА в Кировоградской области в направлении Каменки, Черкасской области;
- БПЛА в Полтавской области, курсом на Черкассы.