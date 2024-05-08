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Россияне запускали по Украине беспилотники и били "скоростными целями"

Алена ИвашкивСреда, 8 мая 2024, 00:32
Россияне запускали по Украине беспилотники и били скоростными целями
фото: Getty Images

В ночь на среду около полуночи российские оккупанты запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников. Воздушная тревога была объявлена сначала в северо-восточных областях, затем распространилась на центр страны и продолжалась до самого утра из-за того, что оккупанты устроили еще ракетный удар.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог

Детали: Сначала угроза применения вражеских ударных БпЛА возникла для Запорожской и Днепропетровской областей.

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Затем она распространилась на Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области. 

В 00.14 военные сообщили о скоростной цели с севера, которая летела через Полтавскую область.

00.37 воздушники обновили информацию о движении БПЛА:

ВИДЕО ДНЯ
  • несколько групп ударных вражеских БпЛА движутся из Курской области через Сумскую область, курсом на юг;
  • БпЛА на западе Харьковской области в направлении Полтавской области;
  • несколько групп вражеских БпЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный в направлении Полтавщины;
  • БпЛА в Запорожье в направлении Днепра.
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

00.48 угроза применения вражеских ударных БпЛА возникла для Херсонской и Николаевской областей.

1.16 Военные обновили траектории движения БпЛА:

  • Несколько групп ударных вражеских БпЛА движутся из Курской области через Сумскую область, курсом на юг предыдущим курсом;
  • БпЛА на востоке, северо-востоке и юге Полтавщины в направлении Миргорода;
  • БпЛА на северо-западе Днепропетровской области, движутся в направлении Кировоградщины;
  • БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный;
  • БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс западный;
  • Еще несколько новых групп ударных вражеских БпЛА из Курской области на Сумщину, тем же курсом, что и предыдущие.

1.54 в Воздушных силах сообщили, что вражеские БпЛА продолжают движение:

  • БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины, с севера;
  • БпЛА на Полтавщине в направлении Полтавы, еще группа БпЛА на западе области в направлении Черниговщины/Киевщины;
  • БпЛА с Николаевщины, северо-западным курсом, через Кировоградскую область.

2.40 Военные обновили направления движения БпЛА:

  • БпЛА с севера Черкасской области в направлении Киевской области;
  • БпЛА на западе Кировоградской области в направлении Винницкой области;
  • БпЛА на Полтавщине в направлении Днепропетровской области;
  • БпЛА из Белгородской области рф, на Харьковщине, курс юго-западный;
  • БпЛА на Днепропетровщине в направлении Харьковской области, курс северный;
  • БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей курсом на северо-запад;
  • БпЛА на севере Запорожской области, курс северо-западный.

В 3.50 ВС обновили направления движения БПЛА:

  • БпЛА из Винницкой области зашел в Житомирскую область, курс северный;
  • БпЛА в Кировоградской области в направлении Каменки, Черкасской области;
  • БПЛА в Полтавской области, курсом на Черкассы.

Темы: беспилотникивойна
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