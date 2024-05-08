Россияне запускали по Украине беспилотники и били "скоростными целями"

В ночь на среду около полуночи российские оккупанты запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников. Воздушная тревога была объявлена сначала в северо-восточных областях, затем распространилась на центр страны и продолжалась до самого утра из-за того, что оккупанты устроили еще ракетный удар.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог

Детали: Сначала угроза применения вражеских ударных БпЛА возникла для Запорожской и Днепропетровской областей.

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Затем она распространилась на Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области.

В 00.14 военные сообщили о скоростной цели с севера, которая летела через Полтавскую область.

00.37 воздушники обновили информацию о движении БПЛА:

ВИДЕО ДНЯ

несколько групп ударных вражеских БпЛА движутся из Курской области через Сумскую область, курсом на юг;

БпЛА на западе Харьковской области в направлении Полтавской области;

несколько групп вражеских БпЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный в направлении Полтавщины;

БпЛА в Запорожье в направлении Днепра.

Карта alerts.in.ua

00.48 угроза применения вражеских ударных БпЛА возникла для Херсонской и Николаевской областей.

1.16 Военные обновили траектории движения БпЛА:

Несколько групп ударных вражеских БпЛА движутся из Курской области через Сумскую область, курсом на юг предыдущим курсом;

БпЛА на востоке, северо-востоке и юге Полтавщины в направлении Миргорода;

БпЛА на северо-западе Днепропетровской области, движутся в направлении Кировоградщины;

БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный;

БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс западный;

Еще несколько новых групп ударных вражеских БпЛА из Курской области на Сумщину, тем же курсом, что и предыдущие.

1.54 в Воздушных силах сообщили, что вражеские БпЛА продолжают движение:

БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины, с севера;

БпЛА на Полтавщине в направлении Полтавы, еще группа БпЛА на западе области в направлении Черниговщины/Киевщины;

БпЛА с Николаевщины, северо-западным курсом, через Кировоградскую область.

2.40 Военные обновили направления движения БпЛА:

БпЛА с севера Черкасской области в направлении Киевской области;

БпЛА на западе Кировоградской области в направлении Винницкой области;

БпЛА на Полтавщине в направлении Днепропетровской области;

БпЛА из Белгородской области рф, на Харьковщине, курс юго-западный;

БпЛА на Днепропетровщине в направлении Харьковской области, курс северный;

БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей курсом на северо-запад;

БпЛА на севере Запорожской области, курс северо-западный.

В 3.50 ВС обновили направления движения БПЛА: