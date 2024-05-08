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Россия нанесла ракетный удар по Украине: во всех областях была объявлена воздушная тревога

Алена ИвашкивСреда, 8 мая 2024, 04:00
Россия нанесла ракетный удар по Украине: во всех областях была объявлена воздушная тревога
фото: Getty Images

В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны и в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: По информации военных, в воздушном пространстве страны в 3.59 появилась ракета в районе Белополья Сумской области, курс юго-западный.

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4.02 зафиксирована крылатая ракета с юга в Николаевской области в направлении Кировоградской области.

4.06 воздушники призвали жителей Миргорода пройти в укрытие. Ракета в направлении города.

4.10 крылатая ракета с юга изменила направление на Кропивницкий.

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4.11 еще одна крылатая ракета с юга в Николаевской области вектор движения на Кривой Рог.

4.15 еще одна крылатая ракета с юга в районе Баштанки Николаевской области вектор движения на Кривой Рог.

4.16 ракета в Черкасской области в направлении Каменки.

4.19 еще ракета в районе Белополья Сумской области, в направлении Полтавской области.

4.23 ракета из Каменки изменила направление на Киевскую область.

4.25 крылатая ракета из Кировоградской области зашла на юг Винницкой области, курс западный.

4.26 крылатые ракеты из Сумщины держат курс на Лубны, Полтавской области.

4.30 ракета с Кировоградщины заходит в Черкасскую область, курс на Умань.

4.30 ракета на Днепр с юга.

4.35 ракета с Киевщины на Житомирщину в направлении Бердичева.

4.35 еще ракета с Киевщины на Виннитчину в направлении Немирова.

4.36 ракета из Умани в Киевскую область.

4.40 крылатая ракета с юга Винницкой области зашла на юг Хмельницкой области, продолжает двигаться на запад.

4.43 ракеты в Черкасской области одна на Умань, другая на Киевскую область.

4.46 ракета в направлении Ладыжина.

4.49 крылатая ракета на Ивано-Франковщине курс западный.

4.50 крылатая ракета на Белую Церковь из Черкасской области.

4.51 ракета в районе Конотопа курсом на Киевщину.

4.54 крылатая ракета с Кировоградщины зашла на юг Винницкой области, курс западный.

4.55 ракета из Белой Церкви изменила направление, уже в Винницкой области.

4.56 ракета на Гайсин.

4.58 ракета с юга в направлении Кропивницкого.

4.59 ракета с Тернопольщины на Ивано-Франковск.

5.00 ракеты на Львовщине направлением на Львов и ракеты на Киев.

5.02 ракета из Хмельницкой области в Тернопольской области курсом на Львов.

5.03 ракета из Черкасской области на Киевщину, направление Белой Церкви.

5.05 еще ракета из Волынской области направлением на Львов.

5.06 несколько ракет на Львовщине изменили направление на Стрый.

5.12 крылатая ракета на Житомирщине изменила направление и движется в сторону Киева.

5.13 ракета с юга, которая направлялась на Кропивницкий, сейчас движется в Черкасскую область, курсом на Умань.

5.14 Киев в укрытие - ракета.

5.20 ракета из Черкасской области в направлении Белой Церкви.

6.05 раздался отбой воздушной угрозы.

Темы: войнаракетный удар
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