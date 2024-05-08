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КГВА: в Киеве нет пострадавших и разрушений, все воздушные цели уничтожены 

Алена ИвашкивСреда, 8 мая 2024, 06:15
КГВА: в Киеве нет пострадавших и разрушений, все воздушные цели уничтожены 
ПВО, фото: Getty Images

После ракетного удара в ночь на 8 мая в Киеве не зафиксировано пострадавших людей и разрушений. Все воздушные цели в районе столицы уничтожила противовоздушная оборона.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Детали: По его словам, враг нанес по столице ракетный удар - применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. 

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Воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений. 

Прямая речь Попка: "Очередной ракетный удар по мирным городам Украины и по Киеву в частности! Очередное доказательство для всего цивилизованного мира именно сегодня, в День памяти и примирения - зло не исчезло! Фашисты современности - рашисты продолжают убивать мирных людей. Спасибо воинам ПВО за отличную работу и сохраненные жизни!".

Темы: КиевПВОракетный удар
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