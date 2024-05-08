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Россияне ударили по футбольной площадке в Харькове, среди пострадавших - дети

Анастасия ПроцСреда, 8 мая 2024, 14:12
Россияне ударили по футбольной площадке в Харькове, среди пострадавших - дети
Иллюстративное фото: Getty Images

8 мая российские военные ударили по футбольной площадке в Салтовском районе Харькова, в результате чего пострадали пять человек. Среди них - дети 12, 13 и 15 лет, которые во время атаки играли в футбол.

Источник: Синегубов, Терехов, Воздушные силы, Чубенко в эфире телемарафона, "Суспільне.Харків" 

Детали: В 11:07 воздушники сообщили о ракетной опасности на Харьковщине. Затем журналисты издания "Суспільне.Харків" написали о двух взрывах в городе. Впоследствии информацию об атаке на область подтвердил и глава Харьковской ОГА.

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Обновлено: В 13:42 Синегубов написал, что армия РФ, предварительно, ударила по открытой местности на территории образовательного учреждения в Харькове.

По его словам, пострадали дети 12, 13 и 15 лет, которые играли в футбол на спортивной площадке. Все трое детей в тяжелом состоянии. Врачи области борются за их жизни.

Также от российской атаки пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.

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Представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарфона рассказал, что дети как раз находились на площадке. Другие раненые - это люди, которые находились неподалеку от места взрыва.

Кроме того, Чубенко предположил, что в городе и области в момент атаки не объявляли воздушную тревогу, поскольку воздушной цели могло быть не видно на радарах.

"Относительно типа вооружения и места запуска сейчас не готов сказать. Есть вероятность ракеты, которая двигалась на сверхнизких высотах, соответственно, ее не было видно на радарах противовоздушной обороны".

Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
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