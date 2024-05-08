Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В ЕС объяснили, почему все еще признают Путина "президентом" России

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 8 мая 2024, 14:44
В ЕС объяснили, почему все еще признают Путина президентом России
ЕВРОКОМИССИЯ, NUPHOTO VIA GETTY IMAGES

В Европейской комиссии объяснили, что Евросоюз не отказался признавать Владимира Путина "президентом" России, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены.

Источник: на брифинге в Брюсселе в среду заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, "Европейская правда"

Детали: Стано сказал, что ЕС как таковой не имеет полномочий признавать или не признавать чью-либо власть, а традиционно такое решение принимают государства-члены.

Реклама:

"Конечно, если 27 стран-членов единодушно говорят, что они не признают легитимность представителя страны, как это сделали в случае лидера Сирии Асада или диктатора в Беларуси Лукашенко, мы можем иметь эту позицию".

В случае России нет общеевропейской позиции ЕС, согласованной 27 странами, которая бы утверждала, что мы не видим Путина легитимным представителем России", – сказал Стано.

"Фактом является то, что он сидит в Кремле, и из Кремля он управляет самой насильственной и жестокой агрессией в новейшей истории Европы, агрессией против Украины", – добавил спикер.

ВИДЕО ДНЯ

Стано отметил, что ЕС выразил консенсусную позицию по так называемым "выборам президента" в России в заявлении от 18 марта, которое согласовали 27 государств-членов. В этом заявлении Евросоюз раскритиковал российские "выборы" как проходившие с многочисленными ограничениями без участия реальной оппозиции и проводились в том числе на оккупированных территориях Украины.

"Поэтому повторю – позиция ЕС относительно Беларуси, Сирии и Венесуэлы, к примеру, была согласована 27 странами-членами по определению того, как мы рассматриваем оставшихся у власти людей... В случае России... нет общеевропейской позиции о том, признаем ли мы признаем Путина легитимным президентом", – сказал Стано.

Стано также заверил, что участие нескольких дипломатов ЕС в так называемой "инаугурации" Владимира Путина во вторник не подвергает сомнению позицию Евросоюза о поддержке Украины.

"Европейская правда" и "Украинская правда" больше не употребляет термин "президент" по отношению к Владимиру Путину, поскольку он потерял легитимность после фальсифицированных "выборов". Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

Темы: ПутинРосcиявиборыЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Путин
ЕС о нескольких евродипломатах на "инаугурации" Путина: это не подрывает поддержку Украины
Зеленский о ночной атаке РФ: более 50 ракет и 20 "Шахедов", а Путин – нацист
Пашинян рассказал, почему не поехал на "инаугурацию" Путина
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: