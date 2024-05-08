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Рада разрешила добровольную мобилизацию заключенных. И установила, кому нельзя

Александр ШумилинСреда, 8 мая 2024, 15:26
Рада разрешила добровольную мобилизацию заключенных. И установила, кому нельзя
Фото: Getty Images

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.

Источник: комментарий одной из инициаторов законопроекта, председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, руководительницы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, предоставленный "Украинской правде", сообщение нардепа Ярослава Железняка  

Детали: За соответствующий законопроект №11079-1 проголосовали 279 нардепов.

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В комментарии Шуляк сказано, что кроме лиц, совершивших умышленные убийства, насильников и педофилов, в ряды ВСУ не смогут вступить коррупционеры, те, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины, в также лица, занимавшие особо ответственное положение - в частности, депутаты и министры.

Не позволят служить в ВСУ также лицам, осужденным за незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков. 

По словам Шуляк, для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие - до завершения срока их наказания должно остаться не более трех лет.

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"Заключенным, которым осталось находиться в тюрьмах дольше и, тем более, пожизненно осужденным, будут отказывать сразу без права пересмотра", - говорит нардеп.

Если лицо, которое было освобождено условно-досрочно ради службы в ВСУ, совершит во время службы новое преступление, то ему к наказанию, назначенному по новому приговору, присоединят неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

Решать, можно ли освобождать человека условно-досрочно ради мобилизации, будет исключительно суд на основании согласований медицинской комиссии, ТЦК и воинской части, где этот человек будет служить.

"Уже в статусе военнослужащих бывшие заключенные будут проходить военную службу исключительно в специализированных воинских частях, порядок создания которых определяется Министерством обороны Украины. Административный надзор за лицами осуществляется командиром воинской части, в которой лицо проходит военную службу. Лица, в отношении которых установлен административный надзор, берутся в воинской части на отдельный учет", - подчеркнула парламентарий.

Закон предусматривает, что контракт таких военнослужащих закончится с окончанием особого периода военной службы, или объявлением решения о демобилизации. Отпуск таким военнослужащим не будут предоставлять.

Темы: Верховная Радамобилизация
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