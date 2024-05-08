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В почти разрушенном Часовом Яру остаются 679 гражданских – ОВА

Валентина РоманенкоСреда, 8 мая 2024, 15:36
В почти разрушенном Часовом Яру остаются 679 гражданских – ОВА
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛА ГОРОДА ЧАСОВ ЯР 6 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА, GETTY IMAGES

В Часовом Яру Донецкой области продолжают оставаться 679 человек, которые отказываются от эвакуации...

Источник: глава областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба ОВА

Прямая речь Филашкина: "679 человек до сих пор остаются в Часовом Яру и отказываются эвакуироваться.

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С каждым днем завозить гуманитарную помощь в город становится все труднее, поскольку все пути враг простреливает".

Детали: Глава ОВА добавил, что город Часов Яр уничтожен оккупантами почти полностью.

Читайте и смотрите также: Как российские FPV-дроны и пехота наступают на Часов Яр, где до сих пор остаются сотни гражданских - репортаж УП

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Темы: Донецкая областьвойна
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