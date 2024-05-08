В почти разрушенном Часовом Яру остаются 679 гражданских – ОВА
Среда, 8 мая 2024, 15:36
В Часовом Яру Донецкой области продолжают оставаться 679 человек, которые отказываются от эвакуации...
Источник: глава областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба ОВА
Прямая речь Филашкина: "679 человек до сих пор остаются в Часовом Яру и отказываются эвакуироваться.
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С каждым днем завозить гуманитарную помощь в город становится все труднее, поскольку все пути враг простреливает".
Детали: Глава ОВА добавил, что город Часов Яр уничтожен оккупантами почти полностью.
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