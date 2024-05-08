Общий ресурс потенциально мобилизованных заключенных 15-20 тысяч – Арахамия

Общий ресурс заключенных, которых потенциально могут мобилизовать в Силы обороны Украины, 15-20 тысяч человек.

Источник: председатель парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия во время брифинга в парламенте

Прямая речь: "15-20 тысяч – это общий ресурс (заключенных – УП), которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить по согласию сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек".

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Детали: Арахамия отметил, что заключенных смогут мобилизовать после решения суда об условно досрочном освобождении от наказания.

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