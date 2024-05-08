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Общий ресурс потенциально мобилизованных заключенных 15-20 тысяч – Арахамия

Ангелина СтрашкуличСреда, 8 мая 2024, 16:40
Общий ресурс потенциально мобилизованных заключенных 15-20 тысяч – Арахамия
фото: getty images

Общий ресурс заключенных, которых потенциально могут мобилизовать в Силы обороны Украины, 15-20 тысяч человек.

Источник: председатель парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия во время брифинга в парламенте

Прямая речь: "15-20 тысяч – это общий ресурс (заключенных – УП), которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить по согласию сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек".

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Детали: Арахамия отметил, что заключенных смогут мобилизовать после решения суда об условно досрочном освобождении от наказания.

Предыстория:

  • Верховная Рада 8 мая приняла закон, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.
  • В ряды Сил обороны не могут быть мобилизованы лица, совершившие умышленные убийства, насильники, педофилы, осужденные за незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков, те, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины, а также экс-чиновники.
  • Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие - до завершения срока их наказания должно остаться не более трех лет.

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