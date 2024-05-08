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В Раде рассматривают две модели экономического бронирования – Арахамия

Ангелина Страшкулич, Валентина РоманенкоСреда, 8 мая 2024, 17:08
В Раде рассматривают две модели экономического бронирования – Арахамия
Давид Арахамия. фото «Слуги народа»

Парламент рассматривает две модели экономического бронирования, сейчас идут дискуссии.

Источник: глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия во время брифинга в парламенте

Прямая речь: "Рассматриваются две модели экономического бронирования. Они в дискуссии. С одной стороны, мы понимаем, что не можем ни одного доллара из международной помощи потратить на зарплаты военным. Любые зарплаты военным, а мы хотим их поднимать, хотим больше военных, - это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать. Но здесь вопрос справедливости. Многие оппоненты говорят, что богатые не служат, а бедные идут в армию".

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Детали: По словам Арахамии, первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.

В то же время он добавил, что вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

"Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет - руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платится минимальная зарплата бойца ежемесячно. Сейчас минимальная - 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека уплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов", - уточнил глава фракции СН.

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По мнению Арахамии, какая-то из моделей экономического бронирования все-таки будет введена.

Темы: мобилизацияВерховная РадаСлуга народа
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