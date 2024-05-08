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Послы ЕС сделали последний шаг к предоставлению Украине средств от замороженных активов РФ

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 8 мая 2024, 17:49
Послы ЕС сделали последний шаг к предоставлению Украине средств от замороженных активов РФ
иллюстративное фото бельгийского председательства в Совете ЕС

Постоянные представители стран-членов Евросоюза 8 мая одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине, что является последним шагом для введения в действие этого механизма.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское председательство в Совете ЕС

Детали: На заседании в среду послы ЕС согласовали в принципе "меры по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных активов России".

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"Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии", – добавили в бельгийском председательстве.

Решение постпредов еще должен финализировать Совет Европейского Союза.

Что предшествовало: В феврале ЕС согласовал другой важный этап в своем плане по использованию замороженных активов России, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.

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Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используют для покрытия стоимости оружия для Украины.

Больше о плане Брюсселя читайте в статье Медленная разморозка: какие последствия будет иметь решение ЕС по арестованным российским активам

Темы: ЕСпомощь Украиневойна
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