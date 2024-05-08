Армения отказалась давать деньги ОДКБ

Армения решила не участвовать в финансировании деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политического блока, который де-факто возглавляет Россия.

Источник: пресс-секретарь армянского Министерства иностранных дел Ани Бадалян в комментарии агентству Factor.am, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Бадалян, Армения воздержится от участия в "Договоре о коллективной безопасности 2024 года по бюджету", который принял Совет коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2023 года.

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Ереван также отказался от участия в "финансировании предусмотренной им деятельности организации, одновременно не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате", добавила пресс-секретарь армянского МИД.

Ранее об отказе Еревана финансировать деятельность ОДКБ заявила российская сторона, в частности помощник правителя России Юрий Ушаков.

Армения не вышла из ОДКБ, но уже не участвует в деятельности структуры, в частности совместных военных учениях.

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Напомним, в феврале премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в ОДКБ. Затем он уточнил, что окончательное решение страны относительно участия в организации будет зависеть от того, объяснят ли там, в чем видят свою "зону ответственности" в Армении.

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