"Слуга народа" еще не приняла решение об увольнении Сольского – Стефанчук
Парламентская фракция "Слуга народа" еще не приняла решение об увольнении аграрного министра Николая Сольского, и соответственно не поднимала этот вопрос на заседании согласительного совета.
Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга в парламенте
Детали: Спикер украинского парламента отметил, что любые кадровые вопросы, в частности, касающиеся правительства, - это компетенция фракции, которая определяет повестку дня.
Стефанчук подчеркнул, что ни председатель ВР, ни его заместители не имеют права голоса на согласительном совете при утверждении вопросов повестки дня.
Прямая речь: "Как только этот вопрос (об увольнении Сольского - ред.) повестки дня появится в перечне вопросов, которые будут выноситься на голосование, мы сразу его поставим. Ожидаем решения от фракции. По состоянию на сейчас такого решения нет".
Предыстория:
- 23 апреля экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра агрополитики Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
- Сольский прокомментировал объявление подозрения от НАБУ и подтвердил, что дело против него касается периода 2017-2018 годов.
- Кроме аграрного министра, подозрение в деле по сделкам с землей вручили его заместителю - Маркияну Дмитрасевичу.
- Сольский написал заявление об отставке 25 апреля.
- Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал для аграрного министра меру пресечения в виде содержания под стражей.
- В тот же день за него внесли залог в размере 75,7 млн грн. Сольского освободили из-под стражи. Он продолжил выполнять министерские полномочия.