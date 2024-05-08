"Слуга народа" еще не приняла решение об увольнении Сольского – Стефанчук

Парламентская фракция "Слуга народа" еще не приняла решение об увольнении аграрного министра Николая Сольского, и соответственно не поднимала этот вопрос на заседании согласительного совета.

Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга в парламенте

Детали: Спикер украинского парламента отметил, что любые кадровые вопросы, в частности, касающиеся правительства, - это компетенция фракции, которая определяет повестку дня.

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Стефанчук подчеркнул, что ни председатель ВР, ни его заместители не имеют права голоса на согласительном совете при утверждении вопросов повестки дня.

Прямая речь: "Как только этот вопрос (об увольнении Сольского - ред.) повестки дня появится в перечне вопросов, которые будут выноситься на голосование, мы сразу его поставим. Ожидаем решения от фракции. По состоянию на сейчас такого решения нет".

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