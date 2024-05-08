"Слуга народа" планирует уволить Кубракова и разделить пополам Мининфраструктуры – источники
Народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.
Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа"
Детали: По словам источников УП, предложение о разъединении министерств на фракционном заседании высказали члены комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, якобы ведомство "провалило региональную политику".
Комитет предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который участвовал в заседании фракции.
В четверг парламент планирует уволить вице-премьера Александра Кубракова. Затем Кабинет министров должен принять решение о разделении министерства. Главой Мининфраструктуры собираются назначить Кубракова, а кандидатура главы Минрегиона еще не определена.
В пояснительной записке, которой располагает УП, обоснованием отставки вице-премьера Кубракова указана "острая необходимость в образовании отдельного министерства, которое бы занималось региональной политикой".
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Кроме того, по словам источников УП, парламент в четверг планирует отправить в отставку аграрного министра Николая Сольского. Однако перед началом заседания состоится еще одно заседание фракции "Слуга народа" с участием Сольского, на котором депутаты примут окончательное решение.
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Предыстория:
- 23 апреля экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра агрополитики Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
- Сольский прокомментировал объявление подозрения от НАБУ и подтвердил, что дело против него касается периода 2017-2018 годов.
- Сольский написал заявление об отставке 25 апреля.
- Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал для аграрного министра меру пресечения в виде содержания под стражей.
- В тот же день за него внесли залог в размере 75,7 млн грн. Сольского освободили из-под стражи. Он продолжил выполнять министерские полномочия.