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"Слуга народа" планирует уволить Кубракова и разделить пополам Мининфраструктуры – источники

Ангелина Страшкулич, Валентина РоманенкоСреда, 8 мая 2024, 20:17
Слуга народа планирует уволить Кубракова и разделить пополам Мининфраструктуры – источники
Верховная Рада. иллюстративное фото из Facebook

Народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа"

Детали: По словам источников УП, предложение о разъединении министерств на фракционном заседании высказали члены комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, якобы ведомство "провалило региональную политику".

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Комитет предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который участвовал в заседании фракции.

В четверг парламент планирует уволить вице-премьера Александра Кубракова. Затем Кабинет министров должен принять решение о разделении министерства. Главой Мининфраструктуры собираются назначить Кубракова, а кандидатура главы Минрегиона еще не определена.

В пояснительной записке, которой располагает УП, обоснованием отставки вице-премьера Кубракова указана "острая необходимость в образовании отдельного министерства, которое бы занималось региональной политикой".

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Кроме того, по словам источников УП, парламент в четверг планирует отправить в отставку аграрного министра Николая Сольского. Однако перед началом заседания состоится еще одно заседание фракции "Слуга народа" с участием Сольского, на котором депутаты примут окончательное решение.

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Темы: МининфраструктурыСлуга народа
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