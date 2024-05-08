Остин: Еще рано говорить об эффекте предоставленной от США помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Сенате, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования, на это нужно время.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Прямая речь Остина: "Трудно вернуть время, но я считаю, без этой помощи Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян".

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Детали: Представляя в Сенате США бюджетный запрос Пентагона на 2025 финансовый год, Остин отметил, что важнейшими потребностями Украины сейчас являются средства ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Он отметил, что когда Пентагон ожидал одобрения финансирования, то подготовился, чтобы "быстро доставить эти вещи и поддержать Украину".

Также, как отметил глава Пентагона, Китай помог РФ наладить военную промышленность.

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"Она увеличивает свое промышленное производство. Но без помощи со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая, этого, вероятно, не произошло бы в такой степени, как это произошло. Поэтому мы привлекаем правильные каналы, чтобы подчеркнуть нашу серьезную обеспокоенность в отношении КНР и других, которые оказывают такую поддержку", – сказал Остин.

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