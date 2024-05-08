Враг прорвался в Красногоровку, но ВСУ заблокировали штурмовые группы – "Хортица"

Подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской оккупационной армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире Армия TV, цитирует "Армия Inform"

Детали: По словам офицера, сейчас вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.

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Прямая речь: "Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там.

Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке".

Детали: Волошин также рассказал, что враг проводит штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.

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"У Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают", - добавил спикер.