Зеленский подписал указы о назначении 116 судей

Президент Владимир Зеленский своими указами от 8 мая назначил 116 судей, по словам заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой, на сегодня остаются не закрытыми от 22% до 61% должностей судей.

Источник: указы президента, заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая в Facebook

Прямая речь Мудрой: "Кадровое обеспечение судебной системы, процедуры отбора и назначения судей, их профессиональной подготовки и обеспечения контроля за добродетелью - фундамент изменений и они происходят".

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Детали: По ее словам, на сегодня остаются не закрытыми от 22% до 61% должностей судей в зависимости от специализации и инстанционности, некоторые суды не осуществляют правосудие вследствие отсутствия судей.

"Понятно, что сразу после подписания указов проблема не будет решена окончательно, ведь объявленные конкурсы будут продолжаться до 2025 года, но это однозначно уже "свет в конце тоннеля", - отметила Мудрая.

Заместитель руководителя ОП добавила, что уже можно отчитываться о проведенной работе в ОП, в частности, по инвентаризации внесенных Высшим советом правосудия представлений о назначении судей; разработке концепции развития системы правосудия с четкими KPI на 2024 - 2026.