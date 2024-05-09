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В РФ заявляют об атаке украинских БпЛА на нефтебазу и взрывах и пожарах в Белгороде

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 мая 2024, 04:06
В РФ заявляют об атаке украинских БпЛА на нефтебазу и взрывах и пожарах в Белгороде
фото из российских телеграмм-каналов

Ночью 9 мая якобы украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ, кроме того, в российском Белгороде прогремели взрывы и занялись пожары.

Источник: российская служба ВВС, российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оперштаб Краснодарского края, российские телеграмм-каналы

Детали: Сначала росСМИ и телеграмм-каналы сообщили, что якобы ВСУ совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА.

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Впоследствии российские власти, в частности оперштаб Краснодарского края, подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.

В сообщении оперативного штаба, в частности, отметили: "Около 6 БпЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров".

В тушении пожара, согласно этому сообщению, участвуют 62 человека и 20 единиц техники.

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Позже российские телеграм-каналы сообщили о взрывах и пожарах в российском Белгороде, а также опубликовали фото и видео.

 
пожар в Белгороде, фото: Astra
 
пожар в Белгороде, фото: Astra

Темы: Росcияпожарбеспилотникивойна
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