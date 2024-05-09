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Байден пригрозил Израилю ограничением поставок оружия в случае наступления на Рафах

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 мая 2024, 04:38
Байден пригрозил Израилю ограничением поставок оружия в случае наступления на Рафах
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что остановит поставки бомб и другого вооружения Израилю, если израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху отдаст приказ о масштабном вторжении в город Рафах.

Источник: Байден в интервью CNN

Прямая речь: "Я четко дал понять, что если они войдут в Рафах... мы не будем поставлять то оружие, которое они использовали против городов".

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Детали: По словам Байдена, в результате использования Израилем предоставленных бомб в Секторе Газа погибли мирные жители. Поэтому США приостановили их поставки.

Прямая речь: "Мы не отходим от безопасности Израиля. Мы отходим от способности Израиля вести войну в этих районах (Рафахе - ред.)".

Детали: Байден заявил, что хотя США продолжат предоставлять Израилю оборонительное оружие, в том числе для его системы противовоздушной обороны "Железный купол", другие поставки будут прекращены, если начнется крупное наземное вторжение в Рафах.

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Издание добавляет, что, по словам источника, информированного по этому вопросу, израильские официальные лица в частном порядке выразили американским чиновникам "глубокое разочарование" в связи с приостановкой поставок, а также в связи с брифингами для американских СМИ относительно этого решения.

Темы: БайденСШАИзраильвойна
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