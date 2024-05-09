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ВСУ за сутки обезвредили еще 1 300 оккупантов и уничтожили 35 ББМ

Ирина БалачукЧетверг, 9 мая 2024, 07:48
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 300 оккупантов и уничтожили 35 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 1 300 оккупантов, 11 танков, 35 ББМ и 23 артиллерийские системы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 478 730 (+1 300) человек,
  • танков − 7 429 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 281 (+35) ед,
  • артиллерийских систем − 12 340 (+23) ед,
  • РСЗО − 1 058 (+1) ед,
  • средств ПВО − 793 (+1) ед,
  • самолетов − 349 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 775 (+47) ед,
  • крылатых ракет − 2 192 (+41) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 618 (+69) ед,
  • специальной техники − 2 027 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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