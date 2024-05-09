ВСУ за сутки обезвредили еще 1 300 оккупантов и уничтожили 35 ББМ
Четверг, 9 мая 2024, 07:48
Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 1 300 оккупантов, 11 танков, 35 ББМ и 23 артиллерийские системы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 478 730 (+1 300) человек,
- танков − 7 429 (+11) ед,
- боевых бронированных машин − 14 281 (+35) ед,
- артиллерийских систем − 12 340 (+23) ед,
- РСЗО − 1 058 (+1) ед,
- средств ПВО − 793 (+1) ед,
- самолетов − 349 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 775 (+47) ед,
- крылатых ракет − 2 192 (+41) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 618 (+69) ед,
- специальной техники − 2 027 (+8) ед.
Данные уточняются.