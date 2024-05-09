Никому не позволим угрожать нам: Путин на параде намекнул на готовность применить ядерное оружие

Снимок из видео речи Путина во время парада 9 мая 2024 года

Российский диктатор Владимир Путин во время своей речи на параде 9 мая обвинил Запад в "искажении правды о Второй мировой войне" и намекнул на готовность применить стратегическое ядерное оружие.

Источник: выступление Путина

Детали: Главарь Кремля в очередной раз пригрозил стратегическими силами России, которые находятся в боевой готовности. Диктатор заявил, что РФ "будет делать все, чтобы не достичь глобального столкновения", но никому не позволит ей угрожать.

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Также Путин традиционно обвинил Запад в том, что он якобы пытается исказить правду о Второй мировой войне, потому что "она мешает колониальной политике" и "пытается разжигать в мире конфликты, межнациональную вражду, сдерживать суверенные центры развития".

Кроме того, российский диктатор утверждает, что в первые годы Великой Отечественной войны СССР боролся с нацизмом один на один, тогда как "почти вся Европа работала на Гитлера".

Также Путин назвал всех участников спецоперации героями и сравнил их с ветеранами Второй мировой войны.

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Во время парада по площади провезли автономные пусковые установки ракетного комплекса ЯРС.