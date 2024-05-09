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Зеленский: Детям нужно передать объединенную Европу, которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину

Ирина БалачукЧетверг, 9 мая 2024, 13:00
Зеленский: Детям нужно передать объединенную Европу, которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский в День Европы отметил, что потомкам надо передать объединенную и мирную Европу, которую не смог сломать диктатор Адольф Гитлер и не сможет сломать глава страны-агрессора России Владимир Путин.

Источник: Зеленский в Telegram и во время выступления на Международном саммите городов и регионов совместно с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой

Прямая речь Зеленского: "Мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее закончить − и закончить справедливо − эту российскую войну, которая продолжается на территории Украины, но ставит своей мишенью всю Европу, европейское единство, весь европейский проект. Каждый из вас видит, что Путин пришел на нашу землю так же, как Гитлер пришел на земли других народов − преступно, неспровоцированно и абсолютно ужасно".

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Детали: Президент подчеркнул, что сейчас важно, чтобы "Европа не проявляла слабости" в своих решениях. 

Он отметил, что Европа − это добровольное объединение наций, сообществ, ценностей и миллионов очень разных людей − и в этом ее настоящая сила.

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Прямая речь Зеленского: "Все вместе мы должны и дальше приумножать эту силу, заботясь о защите жизни и общих ценностей на нашем континенте. Делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу − мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину... Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу − судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир".

Для справки: 9 мая отмечают День Европы. В Украине этот праздник ввели 8 мая 2023 года.

Темы: ЗеленскийЕвропа
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