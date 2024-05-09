Беспилотник атаковал НПЗ в Башкортостане в 1000 км от Украины

Беспилотник атаковал НПЗ в Башкирии в 1000 км от Украины

Беспилотник атаковал на территории Башкирии в России нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават", в результате чего возник пожар.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", "Новая газета Европа", "Baza",

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Детали: Об атаке беспилотником заявил глава региона Радий Хабиров. Это произошло около 11:00 в четверг. По словам Хабирова "произошло задымление в районе одной из установок предприятия".

Отметим, что республика Башкортостан расположен на расстоянии более 1000 км от Украины.

В то же время российские медиа начали публиковать видео с дымом от пожара.

ВИДЕО ДНЯ

Наслідки атаки дронів на НПЗ в Башкирії pic.twitter.com/qL7IOKmC5G — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 9, 2024

По данным канала Baza, беспилотник попал в установку каталитического крекинга, в результате чего началось небольшое возгорание.

"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид.