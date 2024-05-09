Президент Европарламента о "переизбрании" Путина: Не вижу здесь легитимности

Президент Европарламента Роберта Метсола прокомментировала "переизбрание" правителя РФ Владимира Путина, заявив, что не видит в этом легитимности лидера Крелмя.

Источник: Метсола в интервью "Укринформу", передает "Европейская правда"

Детали: Метсола ответила на вопрос о ее позиции относительно легитимности Владимира Путина как переизбранного "президента" России.

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"Я не вижу здесь легитимности", - сказала она, не разъясняя свою позицию дополнительно.

Предистория:

Евросоюз и дальше считает Владимира Путина "президентом" России, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены.

В то же время Европейский парламент занял более жесткую позицию после псевдовыборов в России в марте. Европарламентарии осудили то, как проходили "перевыборы" Путина и призвали не считать их легитимными.

"Украинская правда" и "Европейская правда" больше не употребляют термин "президент" по отношению к Владимиру Путину, поскольку он потерял легитимность после фальсифицированных "выборов". Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.