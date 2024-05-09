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Президент Европарламента о "переизбрании" Путина: Не вижу здесь легитимности

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 9 мая 2024, 17:57
Президент Европарламента о переизбрании Путина: Не вижу здесь легитимности
Роберта Метсола, фот: ОП

Президент Европарламента Роберта Метсола прокомментировала "переизбрание" правителя РФ Владимира Путина, заявив, что не видит в этом легитимности лидера Крелмя.

Источник: Метсола в интервью "Укринформу", передает "Европейская правда"

Детали: Метсола ответила на вопрос о ее позиции относительно легитимности Владимира Путина как переизбранного "президента" России.

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"Я не вижу здесь легитимности", - сказала она, не разъясняя свою позицию дополнительно.

Предистория:

  • Евросоюз и дальше считает Владимира Путина "президентом" России, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены.
  • В то же время Европейский парламент занял более жесткую позицию после псевдовыборов в России в марте. Европарламентарии осудили то, как проходили "перевыборы" Путина и призвали не считать их легитимными.

"Украинская правда" и "Европейская правда" больше не употребляют термин "президент" по отношению к Владимиру Путину, поскольку он потерял легитимность после фальсифицированных "выборов". Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

Темы: ЕСПутинвойна
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