В Пентагоне заявили о блокировании доступа к Starlink для россиян в Украине

В Пентагоне утверждают, что предотвратили несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink, которыми управляет компания SpaceX Илона Маска, на поле боя в войне с Украиной.

Источник: в интервью Bloomberg рассказал руководитель отдела космической политики Министерства обороны США Джон Плам, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Плама, США "активно сотрудничали с правительством Украины и компанией SpaceX с целью противодействия незаконному использованию Россией терминалов Starlink".

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"По состоянию на сейчас мы успешно противодействуем российскому использованию, но я уверен, что Россия продолжит пытаться найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи", – добавил он.

Чиновник Пентагона отказался уточнить, какие тактики, методы или процедуры используются для прекращения использования Россией терминалов Starlink. Он, однако, заверил, что речь идет о "хороших решениях", которые нашли совместно со Starlink и Украиной.

В феврале украинские военные обратили внимание, что россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях. Позже эту информацию подтвердили в украинской военной разведке, где заявили, что РФ закупает терминалы в арабских странах.

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В связи с этим демократы в Палате представителей США начали расследование в отношении SpaceX.

Напомним, в сентябре 2023 года комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением Илона Маска заблокировать его частную спутниковую сеть Starlink возле Крыма.