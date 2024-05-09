В Броварах мужчина угрожал оружием полицейским, его задержали

Вечером 8 мая в городе Бровары Киевской области нетрезвый мужчина совершал хулиганство в заведении, приехавшим на вызов полицейским он начал угрожать оружием.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли по вызову, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в остальных получил оружие и угрожал правоохранителям. Полицейские задержали мужчину".

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Детали: Правоохранители сообщают также, что фигурант – ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийству полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому.

По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд изберет задержанную меру пресечения.