Этой ночью крылатые ракеты долетели до Закарпатья

В России в ночь на субботу взлетело шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Около 3.00 они совершили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны - на Закарпатье. Воздушная тревога продолжалась до 5:30.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Четыре борта Ту-95МС взлетели с аэродрома Оленья в Мурманской области и два борта с аэродрома Энгельс в Саратовской области.

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Все бомбардировщики осуществили полет в направлении пусковых рубежей.

Дополнено: В 2.45 в части областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Карта alerts.in.ua

Она связана с вероятными пусками крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

ВИДЕО ДНЯ

3.32 ракеты из Сумской области, курсом на Полтавщину. Николаевская область - находитесь в укрытиях.

3.35 ракеты с Сумщины, курс западный, через Черниговщину.

3.35 Запорожье, Днепр - находитесь в укрытиях.

3.40 Ракеты через Черниговскую область, курсом на Киевщину. Ракеты на границе Николаевской и Одесской области, курс северо-западный.

Ракета и ударные БпЛА курсом на Павлоград Днепропетровской области.

3.42 Киев - в укрытие, ракеты с Черниговщины.

3.44 скоростная цель с Сумщины, курсом на Полтавщину.

3.45 Миргород - в укрытие.

3.48 ракеты в восточной части Киевской области, изменили курс на южный.

3.49 ракеты в северной части Одесской области, курс на Винницкую область.

3:50 ракета с Черного моря, курсом на Николаевщину.

3.51 Запорожье – в укрытие.

3.53 ракеты в районе Канев Черкасской области, меняют курс на западный.

3.54 Новая группа ракет из Сумщины на Полтавщину

В 3.58 зафиксировано несколько групп ракет:

Ракеты в южной части Винницкой области, курс северо-западный.

Ракеты на границе Киевской и Черкасской областей, курс западный.

Ракеты на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.

4.03 Ракеты в южной части Киевской области, курс западный.

Ракеты в южной части Винницкой области, курс западный.

Ракеты в Одесской области, курс юго-западный.

Ракеты Полтавской области, курс южный.

4.03 военные обновили направления движения ракет:

Ракеты в южной части Киевской области, курс западный.

Ракеты в южной части Винницкой области, курс западный.

Ракеты в Одесской области, курс юго-западный.

Ракеты Полтавской области, курс южный

4.27 ПС обновили траекторию движения ракет:

Ракета в южной части Житомирщины, курс западный.

Ракеты в северной части Тернопольщины, курс западный.

Ракеты в южной части Хмельницкой области, курс западный.

4.29 Ракеты в Закарпатской области, курсом на Мукачево.

4.41 ракеты зафиксированы на Львовщине, курсом на Стрый по южному и северному направлениям. Также ракета летит во Львов.

Кроме этого крылатые ракеты находятся в Ивано-Франковской области, под угрозой Бурштин.

В 5.31 раздался отбой ракетной опасности.