Этой ночью крылатые ракеты долетели до Закарпатья
В России в ночь на субботу взлетело шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Около 3.00 они совершили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны - на Закарпатье. Воздушная тревога продолжалась до 5:30.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: Четыре борта Ту-95МС взлетели с аэродрома Оленья в Мурманской области и два борта с аэродрома Энгельс в Саратовской области.
Все бомбардировщики осуществили полет в направлении пусковых рубежей.
Дополнено: В 2.45 в части областей была объявлена воздушная тревога.
Она связана с вероятными пусками крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.
3.32 ракеты из Сумской области, курсом на Полтавщину. Николаевская область - находитесь в укрытиях.
3.35 ракеты с Сумщины, курс западный, через Черниговщину.
3.35 Запорожье, Днепр - находитесь в укрытиях.
3.40 Ракеты через Черниговскую область, курсом на Киевщину. Ракеты на границе Николаевской и Одесской области, курс северо-западный.
Ракета и ударные БпЛА курсом на Павлоград Днепропетровской области.
3.42 Киев - в укрытие, ракеты с Черниговщины.
3.44 скоростная цель с Сумщины, курсом на Полтавщину.
3.45 Миргород - в укрытие.
3.48 ракеты в восточной части Киевской области, изменили курс на южный.
3.49 ракеты в северной части Одесской области, курс на Винницкую область.
3:50 ракета с Черного моря, курсом на Николаевщину.
3.51 Запорожье – в укрытие.
3.53 ракеты в районе Канев Черкасской области, меняют курс на западный.
3.54 Новая группа ракет из Сумщины на Полтавщину
В 3.58 зафиксировано несколько групп ракет:
- Ракеты в южной части Винницкой области, курс северо-западный.
- Ракеты на границе Киевской и Черкасской областей, курс западный.
- Ракеты на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.
4.03 Ракеты в южной части Киевской области, курс западный.
Ракеты в южной части Винницкой области, курс западный.
Ракеты в Одесской области, курс юго-западный.
Ракеты Полтавской области, курс южный.
4.03 военные обновили направления движения ракет:
- Ракеты в южной части Киевской области, курс западный.
- Ракеты в южной части Винницкой области, курс западный.
- Ракеты в Одесской области, курс юго-западный.
- Ракеты Полтавской области, курс южный
4.27 ПС обновили траекторию движения ракет:
- Ракета в южной части Житомирщины, курс западный.
Ракеты в северной части Тернопольщины, курс западный.
Ракеты в южной части Хмельницкой области, курс западный.
4.29 Ракеты в Закарпатской области, курсом на Мукачево.
4.41 ракеты зафиксированы на Львовщине, курсом на Стрый по южному и северному направлениям. Также ракета летит во Львов.
Кроме этого крылатые ракеты находятся в Ивано-Франковской области, под угрозой Бурштин.
В 5.31 раздался отбой ракетной опасности.