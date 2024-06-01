ПВО сбила 35 из 53 ракет и почти полсотни "Шахедов"

В ночь на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах, украинские защитники сбили 35 ракет и 46 беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА:

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- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская область, воздушное пространство над акваторией Каспийского моря - РФ.);

- 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);

- 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

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- 10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);

- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);

- 47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск - РФ).

В результате противовоздушного боя сбито:

- 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

- 4 крылатые ракеты "Калибр";

- 1 крылатую ракету "Искандер-К";

- 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Дословно: "Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства".