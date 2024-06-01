ПВО сбила 35 из 53 ракет и почти полсотни "Шахедов"
В ночь на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах, украинские защитники сбили 35 ракет и 46 беспилотников.
Источник: Воздушные силы
Детали: Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская область, воздушное пространство над акваторией Каспийского моря - РФ.);
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
- 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
- 10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);
- 47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск - РФ).
В результате противовоздушного боя сбито:
- 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Дословно: "Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства".