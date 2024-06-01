Во двор работника ТЦК бросили взрывчатку в Черкасской области

В Черкасской области в поселке Катеринополь неизвестные бросили взрывное устройство во двор работника ТЦК, сержанта Вооруженных сил.

Источник: Черкасский областной ТЦК

Детали: Происшествие произошло 30 мая, никто не пострадал.

Реклама:

Ведомство отмечает, что военнослужащий стал на защиту Украины с началом полномасштабной войны, сын защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа.

Дословно: "Обращаем внимание общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны.

Помните, что враг вкладывает в попытки деморализовать украинцев и разрушить нашу сплоченность огромные ресурсы. И именно на это делает свою главную ставку. Начатая врагом эта информационно-ментальная агрессия будет обречена на поражение только при условии сознательного, взрослого и ответственного отношения каждого из нас к информации, которую мы получаем через социальные сети и медиа".