Россияне авиабомбами атаковали Мирноград: пять человек ранены
Суббота, 1 июня 2024, 13:21
31 мая в 22:10 российская армия совершила атаку двумя управляемыми авиационными бомбами "УМПБ Д-30 СН" на Мирноград, попала по жилому микрорайону и ранила пять человек.
Источник: прокуратура Донецкой области
Детали: Пятеро граждан, которые находились в своих домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны тела и осколочные ранения.
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Четырем мужчинам в возрасте от 22 до 43 лет и 40-летней женщине оказана медицинская помощь.
В городе повреждены многоквартирные дома, автомобили и учебное заведение.