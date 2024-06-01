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Россияне авиабомбами атаковали Мирноград: пять человек ранены

Роман ПетренкоСуббота, 1 июня 2024, 13:21
Россияне авиабомбами атаковали Мирноград: пять человек ранены
фото прокуратуры

31 мая в 22:10 российская армия совершила атаку двумя управляемыми авиационными бомбами "УМПБ Д-30 СН" на Мирноград, попала по жилому микрорайону и ранила пять человек.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: Пятеро граждан, которые находились в своих домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны тела и осколочные ранения.

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Четырем мужчинам в возрасте от 22 до 43 лет и 40-летней женщине оказана медицинская помощь.

В городе повреждены многоквартирные дома, автомобили и учебное заведение.

Темы: Донецкая область
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