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Зеленский: Все, что является замороженным конфликтом, является войной

Роман ПетренкоСуббота, 1 июня 2024, 14:33
Зеленский: Все, что является замороженным конфликтом, является войной
скриншот

Все, что является замороженным конфликтом, является войной - медленной войной, или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами, уверен президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в интервью The Guardian

Прямая речь Зеленского: "И наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда.

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Для него нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя. Чтобы понять, где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто...

У них (у РФ - ред.) больше техники, чем у нас, но и у них дефицит - у них нехватка опытных военных, артиллерийских снарядов, ракет.

Поэтому эта пауза им пойдет на пользу, точно не нам. Они станут сильнее, а после этого, как было в Нормаднских договоренностях, он наберет силы, и может вам поставить ультиматум - признать все территории, не быть в Альянсе (НАТО - ред.), забыть о евроинтеграции, и таких условий будет много".

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Детали: Президент напомнил оккупацию Донбасса и то, что там несмотря на отсутствие активной фазы до 2022 года все равно погибали от российских атак украинцы.

Темы: Зеленский
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