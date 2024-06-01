Зеленский: Помощи от США пока пришло мало

Президент Владимир Зеленский назвал медленной помощь от США и объяснил, что денег, которые сейчас поступили, не хватает.

Источник: Зеленский в интервью The Guargian

Прямая речь Зеленского: "Из этой суммы, я считаю, на сегодня мало пришло. По моему личному мнению. Я не могу укомплектовать бригады-резервы, чтобы просто поменять те бригады, которые стоят, чтобы была нормальная ротация.

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Россия четко это понимает - что они делают с Харьковом и почему они идут на Север - чтобы растянуть фронт. Они знают, что у нас недоукомплектованный резерв, они знают, что мы не можем отправить резерв без соответствующего оружия - как они отправляют своих, как мясо.

Они понимают, что те наши войска, которые стоят на Востоке, а Россия не отказывается от главной цели оккупировать полностью восток нашего государства - надо растянуть наши силы.

Если бы пришло достаточно, мы бы укомплектовали бригады, мы бы не забирали наши силы с Донбасса, и могли бы отвечать дальнобойностью на Харьковщине".

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Детали: Зеленский согласился, что сумма, выделенная Конгрессом США, большая, и укомплектовать бригады "просто и быстро", но "этой скорости не хватает Западу".

Президент также пояснил, что Украине нужна помощь быстрее, поскольку каждую минуту РФ может забрать человеческие жизни.

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