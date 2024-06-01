Зеленский: Помощи от США пока пришло мало
Президент Владимир Зеленский назвал медленной помощь от США и объяснил, что денег, которые сейчас поступили, не хватает.
Источник: Зеленский в интервью The Guargian
Прямая речь Зеленского: "Из этой суммы, я считаю, на сегодня мало пришло. По моему личному мнению. Я не могу укомплектовать бригады-резервы, чтобы просто поменять те бригады, которые стоят, чтобы была нормальная ротация.
Россия четко это понимает - что они делают с Харьковом и почему они идут на Север - чтобы растянуть фронт. Они знают, что у нас недоукомплектованный резерв, они знают, что мы не можем отправить резерв без соответствующего оружия - как они отправляют своих, как мясо.
Они понимают, что те наши войска, которые стоят на Востоке, а Россия не отказывается от главной цели оккупировать полностью восток нашего государства - надо растянуть наши силы.
Если бы пришло достаточно, мы бы укомплектовали бригады, мы бы не забирали наши силы с Донбасса, и могли бы отвечать дальнобойностью на Харьковщине".
Детали: Зеленский согласился, что сумма, выделенная Конгрессом США, большая, и укомплектовать бригады "просто и быстро", но "этой скорости не хватает Западу".
Президент также пояснил, что Украине нужна помощь быстрее, поскольку каждую минуту РФ может забрать человеческие жизни.
Предыстория:
- Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.
- В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.