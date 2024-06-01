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Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о ПВО и разрешении бить по России

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июня 2024, 19:33
Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о ПВО и разрешении бить по России
Зеленский во время встречи с конгрессменами США в Сингапуре, фото ОП

В Сингапуре президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США во главе с его председателем, членом Республиканской партии Майком Макколом.

Источник: сайт президента

Детали: На встрече также присутствовали сопредседатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей от Демократической партии Грегори Микс, члены комитета Йонг Ким и Джо Уилсон (Республиканская партия) и Джо Кортни (Демократическая партия).

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Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации на передовой. Они обсудили ключевые направления дальнейшей военной помощи Украине, в частности в усилении ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.

Отдельно стороны отметили важность разрешения для Украины использовать американское оружие для ударов по военным целям на территории России в приграничных с Харьковской областью районах.

Президент также обсудил с конгрессменами дальнейшее усиление санкционного давления на РФ. Он отметил роль Конгресса в формировании правовой рамки по использованию замороженных российских суверенных активов для насущных потребностей Украины.

Темы: ЗеленскийСШАпомощь УкраинеПВО
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