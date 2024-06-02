Россияне потеряли за сутки еще более тысячу солдат и 25 танков
Воскресенье, 2 июня 2024, 06:50
За минувшие сутки российская армия потеряла 1080 военных, 25 танков и 49 артсистем.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 509860 (+1080) чел,
- танков – 7765 (+25) ед,
- боевых бронированных машин – 14980 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 13233 (+49) ед,
- РСЗО – 1089 (+1) ед,
- средств ПВО – 821 (+6) ед,
- самолетов – 357 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10699 (+82) ед,
- крылатых ракет – 2268 (+38) ед,
- кораблей/катеров – 27 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 18092 (+86) ед,
- специальной техники – 2195 (+14) ед.