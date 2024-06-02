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Россияне потеряли за сутки еще более тысячу солдат и 25 танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 июня 2024, 06:50
Россияне потеряли за сутки еще более тысячу солдат и 25 танков
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки российская армия потеряла 1080 военных, 25 танков и 49 артсистем.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 509860 (+1080) чел,
  • танков – 7765 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин – 14980 (+33) ед,
  • артиллерийских систем – 13233 (+49) ед,
  • РСЗО – 1089 (+1) ед,
  • средств ПВО – 821 (+6) ед,
  • самолетов – 357 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 10699 (+82) ед,
  • крылатых ракет – 2268 (+38) ед,
  • кораблей/катеров – 27 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18092 (+86) ед,
  • специальной техники – 2195 (+14) ед.

Темы: потери в войневойна
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