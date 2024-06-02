Китай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Украина сейчас имеет подтверждение 106 стран мира относительно их участия в Саммите мира в Швейцарии 15 июня, однако Россия пытается помешать его проведению, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре в воскресенье, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: ""У нас есть подтверждение 106 стран мира. И это на высоком уровне: на уровне лидеров, на высоком уровне представителей своих стран...

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Россия сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, ценами на энергетику или просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите".

Детали: Он добавил, что есть "не очень хорошая информация", что некоторые государства начали помогать России в дипломатическом срыве Саммита мира.

Прямая речь Зеленского: "И поэтому, когда вы спрашиваете, что может сделать мир, мир должен быть крепким, давить политически на Россию, по-другому остановить Путина невозможно, только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия, ну и разобраться всем странам мира до конца: не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право".

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Обновлено: Позже украинский лидер сравнил позиции США и Китая по Саммиту мира и отметил, что Китай работает на его срыв.

Также Украина "без позитива" воспринимает сигнал Китая об отсутствии на Саммите.

Прямая речь Зеленского: Соединенные Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент (США Джо Байден - ред.) будет. Что касается Китая, они не подтвердили свое присутствие на любом уровне.

И Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в Саммите мира.

Китай, к сожалению, наоборот - работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира.

Большая разница между двумя этими позициями".

Напомним: Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира в Швейцарии вместе составят план действий по трем пунктам: свободное судоходство, ядерная и энергетическая безопасность и обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию на него не приглашали.