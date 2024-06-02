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Зеленский: Украина пригласила на Саммит мира и Палестину, и Израиль

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июня 2024, 10:51
Зеленский: Украина пригласила на Саммит мира и Палестину, и Израиль
фото иллюстративное: vlast.kz

Украина направила приглашение Палестине и Израилю для участия в Саммите мира, который состоится в этом месяце в Швейцарии.

Источник: Зеленский в Сингапуре во время общения со СМИ

Прямая речь Зеленского: "У нас нет двойных стандартов.

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Несмотря на то, нравится это кому-то, или не нравится, мы пригласили на Саммит мира и Палестину, и Израиль.

Мы пригласили все страны на наш Саммит. Мы готовы слышать каждое мнение, готовы с ними говорить.

Не приглашены были только представители России, и не только потому, что они агрессоры.

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Но и потому, что у нас был Нормандский формат, на котором мы договаривались, но они не сдерживали слова и продолжали нас убивать. Годами. И блокировали любой процесс".

Детали: Зеленский напомнил, что Украина подготовит после Саммита план, его передадут РФ.

Напомним: Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира в Швейцарии вместе составят план действий по трем пунктам: свободное судоходство, ядерная и энергетическая безопасность и обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию на него не приглашали.

Темы: ПалестинаИзраильформула мираЗеленский
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