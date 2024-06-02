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Зеленский примет участие в саммите G7 - Мелони

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июня 2024, 12:56
Зеленский примет участие в саммите G7 - Мелони
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи", который состоится 13-15 июня в городе Бриндизи на юге Италии.

Источник: итальянский премьер Джорджия Мелони, ANSA, "Европейская правда"

Детали: Мелони сказала, что на саммите G7 будут присутствовать "по меньшей мере пятнадцать" стран и международных институтов, кроме лидеров участников Группы и Папы Римского.

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Ранее также стало известно, что в Италию приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Итальянский премьер не уточнила, будет ли Зеленский в Италии лично или присоединится по видеосвязи.

СМИ ранее писали, что украинский президент Владимир Зеленский также может посетить саммит G7, но официального подтверждения не было.

ВИДЕО ДНЯ

На саммите, который будет в значительной степени сосредоточен на войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке, ожидается одобрение плана "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.

Темы: ЗеленскийG7
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